- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
60 (48.78%)
損失トレード:
63 (51.22%)
ベストトレード:
138.06 USD
最悪のトレード:
-71.78 USD
総利益:
2 020.23 USD (201 995 pips)
総損失:
-1 394.47 USD (139 417 pips)
最大連続の勝ち:
8 (286.65 USD)
最大連続利益:
286.65 USD (8)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
59.15%
最大入金額:
2.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
123 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
5.09 USD
平均利益:
33.67 USD
平均損失:
-22.13 USD
最大連続の負け:
11 (-297.18 USD)
最大連続損失:
-297.18 USD (11)
月間成長:
37.70%
年間予想:
457.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
86.97 USD
最大の:
585.58 USD (39.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.07% (585.58 USD)
エクイティによる:
5.27% (55.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-VIP
|626
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-VIP
|63K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
63%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
13
100%
123
48%
59%
1.44
5.09
USD
USD
39%
1:500