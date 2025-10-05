- Прирост
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
37 (92.50%)
Убыточных трейдов:
3 (7.50%)
Лучший трейд:
4.99 USD
Худший трейд:
-4.87 USD
Общая прибыль:
20.96 USD (2 129 pips)
Общий убыток:
-7.81 USD (938 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
7.31%
Макс. загрузка депозита:
6.56%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
8 (20.00%)
Коротких трейдов:
32 (80.00%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
0.57 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.87 USD (1)
Прирост в месяц:
5.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
4.96 USD (4.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.58% (4.90 USD)
По эквити:
8.72% (8.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|6
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|3
|EURCHF+
|3
|EURUSD+
|3
|AUDUSD+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|AUDCHF+
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|2
|USDCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|0
|NZDJPY+
|0
|NZDUSD+
|1
|USDJPY+
|0
|AUDCHF+
|0
|GBPUSD+
|1
|GBPCAD+
|0
|GBPCHF+
|0
|EURCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP+
|149
|USDCAD+
|57
|AUDNZD+
|352
|USDCHF+
|122
|EURCHF+
|122
|EURUSD+
|131
|AUDUSD+
|10
|NZDJPY+
|-342
|NZDUSD+
|139
|USDJPY+
|64
|AUDCHF+
|38
|GBPUSD+
|79
|GBPCAD+
|43
|GBPCHF+
|41
|EURCAD+
|21
|GBPAUD+
|165
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +4.99 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.45 USD
Макс. убыток в серии: -4.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Good Monday EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319
Нет отзывов
