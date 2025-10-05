СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Good Monday
Konstantin Kulikov

Good Monday

Konstantin Kulikov
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 13%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
37 (92.50%)
Убыточных трейдов:
3 (7.50%)
Лучший трейд:
4.99 USD
Худший трейд:
-4.87 USD
Общая прибыль:
20.96 USD (2 129 pips)
Общий убыток:
-7.81 USD (938 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
7.31%
Макс. загрузка депозита:
6.56%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
8 (20.00%)
Коротких трейдов:
32 (80.00%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
0.57 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.87 USD (1)
Прирост в месяц:
5.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
4.96 USD (4.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.58% (4.90 USD)
По эквити:
8.72% (8.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP+ 6
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 3
EURCHF+ 3
EURUSD+ 3
AUDUSD+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
USDJPY+ 2
AUDCHF+ 2
GBPUSD+ 2
GBPCAD+ 2
GBPCHF+ 2
EURCAD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP+ 2
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
USDCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURUSD+ 1
AUDUSD+ 0
NZDJPY+ 0
NZDUSD+ 1
USDJPY+ 0
AUDCHF+ 0
GBPUSD+ 1
GBPCAD+ 0
GBPCHF+ 0
EURCAD+ 0
GBPAUD+ 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP+ 149
USDCAD+ 57
AUDNZD+ 352
USDCHF+ 122
EURCHF+ 122
EURUSD+ 131
AUDUSD+ 10
NZDJPY+ -342
NZDUSD+ 139
USDJPY+ 64
AUDCHF+ 38
GBPUSD+ 79
GBPCAD+ 43
GBPCHF+ 41
EURCAD+ 21
GBPAUD+ 165
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.99 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.45 USD
Макс. убыток в серии: -4.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Good Monday EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319


Нет отзывов
2025.12.21 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 01:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 09:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Good Monday
1000 USD в месяц
13%
0
0
USD
113
USD
12
100%
40
92%
7%
2.68
0.33
USD
9%
1:500
