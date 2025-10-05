SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Good Monday
Konstantin Kulikov

Good Monday

Konstantin Kulikov
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
37 (92.50%)
Negociações com perda:
3 (7.50%)
Melhor negociação:
4.99 USD
Pior negociação:
-4.87 USD
Lucro bruto:
20.96 USD (2 129 pips)
Perda bruta:
-7.81 USD (938 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (5.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.19 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
7.31%
Depósito máximo carregado:
6.56%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
8 (20.00%)
Negociações curtas:
32 (80.00%)
Fator de lucro:
2.68
Valor esperado:
0.33 USD
Lucro médio:
0.57 USD
Perda média:
-2.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.87 USD (1)
Crescimento mensal:
5.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
4.96 USD (4.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.58% (4.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.72% (8.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP+ 6
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 3
EURCHF+ 3
EURUSD+ 3
AUDUSD+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
USDJPY+ 2
AUDCHF+ 2
GBPUSD+ 2
GBPCAD+ 2
GBPCHF+ 2
EURCAD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP+ 2
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
USDCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURUSD+ 1
AUDUSD+ 0
NZDJPY+ 0
NZDUSD+ 1
USDJPY+ 0
AUDCHF+ 0
GBPUSD+ 1
GBPCAD+ 0
GBPCHF+ 0
EURCAD+ 0
GBPAUD+ 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP+ 149
USDCAD+ 57
AUDNZD+ 352
USDCHF+ 122
EURCHF+ 122
EURUSD+ 131
AUDUSD+ 10
NZDJPY+ -342
NZDUSD+ 139
USDJPY+ 64
AUDCHF+ 38
GBPUSD+ 79
GBPCAD+ 43
GBPCHF+ 41
EURCAD+ 21
GBPAUD+ 165
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.99 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5.45 USD
Máxima perda consecutiva: -4.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Good Monday EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319


Sem comentários
