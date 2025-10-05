- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
37 (92.50%)
Negociações com perda:
3 (7.50%)
Melhor negociação:
4.99 USD
Pior negociação:
-4.87 USD
Lucro bruto:
20.96 USD (2 129 pips)
Perda bruta:
-7.81 USD (938 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (5.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.19 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
7.31%
Depósito máximo carregado:
6.56%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
8 (20.00%)
Negociações curtas:
32 (80.00%)
Fator de lucro:
2.68
Valor esperado:
0.33 USD
Lucro médio:
0.57 USD
Perda média:
-2.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.87 USD (1)
Crescimento mensal:
5.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
4.96 USD (4.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.58% (4.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.72% (8.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|6
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|3
|EURCHF+
|3
|EURUSD+
|3
|AUDUSD+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|AUDCHF+
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|2
|USDCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|0
|NZDJPY+
|0
|NZDUSD+
|1
|USDJPY+
|0
|AUDCHF+
|0
|GBPUSD+
|1
|GBPCAD+
|0
|GBPCHF+
|0
|EURCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP+
|149
|USDCAD+
|57
|AUDNZD+
|352
|USDCHF+
|122
|EURCHF+
|122
|EURUSD+
|131
|AUDUSD+
|10
|NZDJPY+
|-342
|NZDUSD+
|139
|USDJPY+
|64
|AUDCHF+
|38
|GBPUSD+
|79
|GBPCAD+
|43
|GBPCHF+
|41
|EURCAD+
|21
|GBPAUD+
|165
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.99 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5.45 USD
Máxima perda consecutiva: -4.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Good Monday EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
12
100%
40
92%
7%
2.68
0.33
USD
USD
9%
1:500