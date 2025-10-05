信号部分
Konstantin Kulikov

Good Monday

Konstantin Kulikov
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 13%
VantageInternational-Live 10
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
40
盈利交易:
37 (92.50%)
亏损交易:
3 (7.50%)
最好交易:
4.99 USD
最差交易:
-4.87 USD
毛利:
20.96 USD (2 129 pips)
毛利亏损:
-7.81 USD (938 pips)
最大连续赢利:
12 (5.45 USD)
最大连续盈利:
7.19 USD (6)
夏普比率:
0.29
交易活动:
7.31%
最大入金加载:
6.56%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.65
长期交易:
8 (20.00%)
短期交易:
32 (80.00%)
利润因子:
2.68
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
0.57 USD
平均损失:
-2.60 USD
最大连续失误:
1 (-4.87 USD)
最大连续亏损:
-4.87 USD (1)
每月增长:
5.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
4.96 USD (4.64%)
相对跌幅:
结余:
4.58% (4.90 USD)
净值:
8.72% (8.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP+ 6
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 3
EURCHF+ 3
EURUSD+ 3
AUDUSD+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
USDJPY+ 2
AUDCHF+ 2
GBPUSD+ 2
GBPCAD+ 2
GBPCHF+ 2
EURCAD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP+ 2
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
USDCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURUSD+ 1
AUDUSD+ 0
NZDJPY+ 0
NZDUSD+ 1
USDJPY+ 0
AUDCHF+ 0
GBPUSD+ 1
GBPCAD+ 0
GBPCHF+ 0
EURCAD+ 0
GBPAUD+ 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP+ 149
USDCAD+ 57
AUDNZD+ 352
USDCHF+ 122
EURCHF+ 122
EURUSD+ 131
AUDUSD+ 10
NZDJPY+ -342
NZDUSD+ 139
USDJPY+ 64
AUDCHF+ 38
GBPUSD+ 79
GBPCAD+ 43
GBPCHF+ 41
EURCAD+ 21
GBPAUD+ 165
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.99 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.45 USD
最大连续亏损: -4.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Good Monday EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319


没有评论
2025.12.21 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 01:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 09:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
