- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
37 (92.50%)
亏损交易:
3 (7.50%)
最好交易:
4.99 USD
最差交易:
-4.87 USD
毛利:
20.96 USD (2 129 pips)
毛利亏损:
-7.81 USD (938 pips)
最大连续赢利:
12 (5.45 USD)
最大连续盈利:
7.19 USD (6)
夏普比率:
0.29
交易活动:
7.31%
最大入金加载:
6.56%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.65
长期交易:
8 (20.00%)
短期交易:
32 (80.00%)
利润因子:
2.68
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
0.57 USD
平均损失:
-2.60 USD
最大连续失误:
1 (-4.87 USD)
最大连续亏损:
-4.87 USD (1)
每月增长:
5.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
4.96 USD (4.64%)
相对跌幅:
结余:
4.58% (4.90 USD)
净值:
8.72% (8.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|6
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|3
|EURCHF+
|3
|EURUSD+
|3
|AUDUSD+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|AUDCHF+
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|2
|USDCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|0
|NZDJPY+
|0
|NZDUSD+
|1
|USDJPY+
|0
|AUDCHF+
|0
|GBPUSD+
|1
|GBPCAD+
|0
|GBPCHF+
|0
|EURCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP+
|149
|USDCAD+
|57
|AUDNZD+
|352
|USDCHF+
|122
|EURCHF+
|122
|EURUSD+
|131
|AUDUSD+
|10
|NZDJPY+
|-342
|NZDUSD+
|139
|USDJPY+
|64
|AUDCHF+
|38
|GBPUSD+
|79
|GBPCAD+
|43
|GBPCHF+
|41
|EURCAD+
|21
|GBPAUD+
|165
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.99 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.45 USD
最大连续亏损: -4.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Good Monday EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
12
100%
40
92%
7%
2.68
0.33
USD
USD
9%
1:500