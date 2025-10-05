SeñalesSecciones
Konstantin Kulikov

Good Monday

Konstantin Kulikov
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 13%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
37 (92.50%)
Transacciones Irrentables:
3 (7.50%)
Mejor transacción:
4.99 USD
Peor transacción:
-4.87 USD
Beneficio Bruto:
20.96 USD (2 129 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.81 USD (938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (5.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
7.31%
Carga máxima del depósito:
6.56%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.65
Transacciones Largas:
8 (20.00%)
Transacciones Cortas:
32 (80.00%)
Factor de Beneficio:
2.68
Beneficio Esperado:
0.33 USD
Beneficio medio:
0.57 USD
Pérdidas medias:
-2.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.87 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
4.96 USD (4.64%)
Reducción relativa:
De balance:
4.58% (4.90 USD)
De fondos:
8.72% (8.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP+ 6
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 3
EURCHF+ 3
EURUSD+ 3
AUDUSD+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
USDJPY+ 2
AUDCHF+ 2
GBPUSD+ 2
GBPCAD+ 2
GBPCHF+ 2
EURCAD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP+ 2
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
USDCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURUSD+ 1
AUDUSD+ 0
NZDJPY+ 0
NZDUSD+ 1
USDJPY+ 0
AUDCHF+ 0
GBPUSD+ 1
GBPCAD+ 0
GBPCHF+ 0
EURCAD+ 0
GBPAUD+ 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP+ 149
USDCAD+ 57
AUDNZD+ 352
USDCHF+ 122
EURCHF+ 122
EURUSD+ 131
AUDUSD+ 10
NZDJPY+ -342
NZDUSD+ 139
USDJPY+ 64
AUDCHF+ 38
GBPUSD+ 79
GBPCAD+ 43
GBPCHF+ 41
EURCAD+ 21
GBPAUD+ 165
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.99 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Good Monday EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319


