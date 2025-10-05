- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
37 (92.50%)
Transacciones Irrentables:
3 (7.50%)
Mejor transacción:
4.99 USD
Peor transacción:
-4.87 USD
Beneficio Bruto:
20.96 USD (2 129 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.81 USD (938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (5.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
7.31%
Carga máxima del depósito:
6.56%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.65
Transacciones Largas:
8 (20.00%)
Transacciones Cortas:
32 (80.00%)
Factor de Beneficio:
2.68
Beneficio Esperado:
0.33 USD
Beneficio medio:
0.57 USD
Pérdidas medias:
-2.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.87 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
4.96 USD (4.64%)
Reducción relativa:
De balance:
4.58% (4.90 USD)
De fondos:
8.72% (8.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|6
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|3
|EURCHF+
|3
|EURUSD+
|3
|AUDUSD+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|AUDCHF+
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURGBP+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|2
|USDCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|0
|NZDJPY+
|0
|NZDUSD+
|1
|USDJPY+
|0
|AUDCHF+
|0
|GBPUSD+
|1
|GBPCAD+
|0
|GBPCHF+
|0
|EURCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURGBP+
|149
|USDCAD+
|57
|AUDNZD+
|352
|USDCHF+
|122
|EURCHF+
|122
|EURUSD+
|131
|AUDUSD+
|10
|NZDJPY+
|-342
|NZDUSD+
|139
|USDJPY+
|64
|AUDCHF+
|38
|GBPUSD+
|79
|GBPCAD+
|43
|GBPCHF+
|41
|EURCAD+
|21
|GBPAUD+
|165
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.99 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Good Monday EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
12
100%
40
92%
7%
2.68
0.33
USD
USD
9%
1:500