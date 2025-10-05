シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Good Monday
Konstantin Kulikov

Good Monday

Konstantin Kulikov
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
37 (92.50%)
損失トレード:
3 (7.50%)
ベストトレード:
4.99 USD
最悪のトレード:
-4.87 USD
総利益:
20.96 USD (2 129 pips)
総損失:
-7.81 USD (938 pips)
最大連続の勝ち:
12 (5.45 USD)
最大連続利益:
7.19 USD (6)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
7.31%
最大入金額:
6.56%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.65
長いトレード:
8 (20.00%)
短いトレード:
32 (80.00%)
プロフィットファクター:
2.68
期待されたペイオフ:
0.33 USD
平均利益:
0.57 USD
平均損失:
-2.60 USD
最大連続の負け:
1 (-4.87 USD)
最大連続損失:
-4.87 USD (1)
月間成長:
5.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
4.96 USD (4.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.58% (4.90 USD)
エクイティによる:
8.72% (8.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURGBP+ 6
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
USDCHF+ 3
EURCHF+ 3
EURUSD+ 3
AUDUSD+ 2
NZDJPY+ 2
NZDUSD+ 2
USDJPY+ 2
AUDCHF+ 2
GBPUSD+ 2
GBPCAD+ 2
GBPCHF+ 2
EURCAD+ 1
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURGBP+ 2
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
USDCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURUSD+ 1
AUDUSD+ 0
NZDJPY+ 0
NZDUSD+ 1
USDJPY+ 0
AUDCHF+ 0
GBPUSD+ 1
GBPCAD+ 0
GBPCHF+ 0
EURCAD+ 0
GBPAUD+ 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURGBP+ 149
USDCAD+ 57
AUDNZD+ 352
USDCHF+ 122
EURCHF+ 122
EURUSD+ 131
AUDUSD+ 10
NZDJPY+ -342
NZDUSD+ 139
USDJPY+ 64
AUDCHF+ 38
GBPUSD+ 79
GBPCAD+ 43
GBPCHF+ 41
EURCAD+ 21
GBPAUD+ 165
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.99 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.45 USD
最大連続損失: -4.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Good Monday EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319


レビューなし
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.21 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 01:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 04:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 07:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 09:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
