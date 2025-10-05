- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
37 (92.50%)
損失トレード:
3 (7.50%)
ベストトレード:
4.99 USD
最悪のトレード:
-4.87 USD
総利益:
20.96 USD (2 129 pips)
総損失:
-7.81 USD (938 pips)
最大連続の勝ち:
12 (5.45 USD)
最大連続利益:
7.19 USD (6)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
7.31%
最大入金額:
6.56%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.65
長いトレード:
8 (20.00%)
短いトレード:
32 (80.00%)
プロフィットファクター:
2.68
期待されたペイオフ:
0.33 USD
平均利益:
0.57 USD
平均損失:
-2.60 USD
最大連続の負け:
1 (-4.87 USD)
最大連続損失:
-4.87 USD (1)
月間成長:
5.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
4.96 USD (4.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.58% (4.90 USD)
エクイティによる:
8.72% (8.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP+
|6
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|3
|USDCHF+
|3
|EURCHF+
|3
|EURUSD+
|3
|AUDUSD+
|2
|NZDJPY+
|2
|NZDUSD+
|2
|USDJPY+
|2
|AUDCHF+
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPAUD+
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|2
|USDCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|AUDUSD+
|0
|NZDJPY+
|0
|NZDUSD+
|1
|USDJPY+
|0
|AUDCHF+
|0
|GBPUSD+
|1
|GBPCAD+
|0
|GBPCHF+
|0
|EURCAD+
|0
|GBPAUD+
|1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP+
|149
|USDCAD+
|57
|AUDNZD+
|352
|USDCHF+
|122
|EURCHF+
|122
|EURUSD+
|131
|AUDUSD+
|10
|NZDJPY+
|-342
|NZDUSD+
|139
|USDJPY+
|64
|AUDCHF+
|38
|GBPUSD+
|79
|GBPCAD+
|43
|GBPCHF+
|41
|EURCAD+
|21
|GBPAUD+
|165
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.99 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.45 USD
最大連続損失: -4.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Good Monday EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/45320
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/45319
レビューなし
