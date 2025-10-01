- Прирост
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
24 (27.27%)
Убыточных трейдов:
64 (72.73%)
Лучший трейд:
291.55 USD
Худший трейд:
-104.05 USD
Общая прибыль:
1 829.19 USD (525 044 pips)
Общий убыток:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (406.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
406.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
90.20%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
74 (84.09%)
Коротких трейдов:
14 (15.91%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
76.22 USD
Средний убыток:
-27.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-425.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-559.19 USD (11)
Прирост в месяц:
70.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
178.14 USD
Максимальная:
561.80 USD (40.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.32% (26.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|76
|BTCUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|45
|BTCUSD
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|3.5K
|BTCUSD
|45K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
