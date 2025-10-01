СигналыРазделы
Carlos Cesar Rodrigues Lima

My Account

Carlos Cesar Rodrigues Lima
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Axi-US51-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
24 (27.27%)
Убыточных трейдов:
64 (72.73%)
Лучший трейд:
291.55 USD
Худший трейд:
-104.05 USD
Общая прибыль:
1 829.19 USD (525 044 pips)
Общий убыток:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (406.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
406.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
90.20%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
74 (84.09%)
Коротких трейдов:
14 (15.91%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
76.22 USD
Средний убыток:
-27.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-425.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-559.19 USD (11)
Прирост в месяц:
70.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
178.14 USD
Максимальная:
561.80 USD (40.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.32% (26.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 76
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 45
BTCUSD 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 3.5K
BTCUSD 45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +291.55 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +406.88 USD
Макс. убыток в серии: -425.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 19:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
