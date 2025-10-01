- 자본
- 축소
트레이드:
90
이익 거래:
24 (26.66%)
손실 거래:
66 (73.33%)
최고의 거래:
291.55 USD
최악의 거래:
-104.05 USD
총 수익:
1 829.19 USD (525 044 pips)
총 손실:
-1 769.73 USD (477 961 pips)
연속 최대 이익:
3 (406.88 USD)
연속 최대 이익:
406.88 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
0.72%
최대 입금량:
90.20%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
76 (84.44%)
숏(주식차입매도):
14 (15.56%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
76.22 USD
평균 손실:
-26.81 USD
연속 최대 손실:
18 (-425.38 USD)
연속 최대 손실:
-559.19 USD (11)
월별 성장률:
1.23%
연간 예측:
14.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
178.14 USD
최대한의:
561.80 USD (40.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.72% (470.89 USD)
자본금별:
15.32% (26.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|78
|BTCUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|34
|BTCUSD
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|2.4K
|BTCUSD
|45K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +291.55 USD
최악의 거래: -104 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +406.88 USD
연속 최대 손실: -425.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US51-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
