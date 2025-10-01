시그널섹션
Carlos Cesar Rodrigues Lima

Carlos Cesar Rodrigues Lima
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 56%
Axi-US51-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
90
이익 거래:
24 (26.66%)
손실 거래:
66 (73.33%)
최고의 거래:
291.55 USD
최악의 거래:
-104.05 USD
총 수익:
1 829.19 USD (525 044 pips)
총 손실:
-1 769.73 USD (477 961 pips)
연속 최대 이익:
3 (406.88 USD)
연속 최대 이익:
406.88 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
0.72%
최대 입금량:
90.20%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
76 (84.44%)
숏(주식차입매도):
14 (15.56%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
76.22 USD
평균 손실:
-26.81 USD
연속 최대 손실:
18 (-425.38 USD)
연속 최대 손실:
-559.19 USD (11)
월별 성장률:
1.23%
연간 예측:
14.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
178.14 USD
최대한의:
561.80 USD (40.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.72% (470.89 USD)
자본금별:
15.32% (26.61 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.pro 78
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.pro 34
BTCUSD 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.pro 2.4K
BTCUSD 45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +291.55 USD
최악의 거래: -104 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +406.88 USD
연속 최대 손실: -425.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US51-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.05 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 18:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 18:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 18:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 19:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
