Carlos Cesar Rodrigues Lima

My Account

Carlos Cesar Rodrigues Lima
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
Axi-US51-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
24 (27.27%)
Transacciones Irrentables:
64 (72.73%)
Mejor transacción:
291.55 USD
Peor transacción:
-104.05 USD
Beneficio Bruto:
1 829.19 USD (525 044 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (406.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
406.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
90.20%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
74 (84.09%)
Transacciones Cortas:
14 (15.91%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
76.22 USD
Pérdidas medias:
-27.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-425.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-559.19 USD (11)
Crecimiento al mes:
70.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
178.14 USD
Máxima:
561.80 USD (40.60%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
15.32% (26.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 76
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 45
BTCUSD 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 3.5K
BTCUSD 45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +291.55 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +406.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -425.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US51-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 19:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
