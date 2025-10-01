- 成长
交易:
88
盈利交易:
24 (27.27%)
亏损交易:
64 (72.73%)
最好交易:
291.55 USD
最差交易:
-104.05 USD
毛利:
1 829.19 USD (525 044 pips)
毛利亏损:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
最大连续赢利:
3 (406.88 USD)
最大连续盈利:
406.88 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
90.20%
最近交易:
19 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.13
长期交易:
74 (84.09%)
短期交易:
14 (15.91%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
76.22 USD
平均损失:
-27.48 USD
最大连续失误:
18 (-425.38 USD)
最大连续亏损:
-559.19 USD (11)
每月增长:
70.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
178.14 USD
最大值:
561.80 USD (40.60%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
15.32% (26.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|76
|BTCUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|45
|BTCUSD
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|3.5K
|BTCUSD
|45K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +291.55 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +406.88 USD
最大连续亏损: -425.38 USD
