Carlos Cesar Rodrigues Lima
0条评论
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
Axi-US51-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
88
盈利交易:
24 (27.27%)
亏损交易:
64 (72.73%)
最好交易:
291.55 USD
最差交易:
-104.05 USD
毛利:
1 829.19 USD (525 044 pips)
毛利亏损:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
最大连续赢利:
3 (406.88 USD)
最大连续盈利:
406.88 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
90.20%
最近交易:
19 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.13
长期交易:
74 (84.09%)
短期交易:
14 (15.91%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
76.22 USD
平均损失:
-27.48 USD
最大连续失误:
18 (-425.38 USD)
最大连续亏损:
-559.19 USD (11)
每月增长:
70.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
178.14 USD
最大值:
561.80 USD (40.60%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
15.32% (26.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 76
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 45
BTCUSD 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 3.5K
BTCUSD 45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +291.55 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +406.88 USD
最大连续亏损: -425.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US51-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 19:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
