Carlos Cesar Rodrigues Lima

My Account

Carlos Cesar Rodrigues Lima
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
Axi-US51-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
24 (27.27%)
Verlusttrades:
64 (72.73%)
Bester Trade:
291.55 USD
Schlechtester Trade:
-104.05 USD
Bruttoprofit:
1 829.19 USD (525 044 pips)
Bruttoverlust:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (406.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
406.88 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
90.20%
Letzter Trade:
19 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
74 (84.09%)
Short-Positionen:
14 (15.91%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
76.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-425.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-559.19 USD (11)
Wachstum pro Monat :
70.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
178.14 USD
Maximaler:
561.80 USD (40.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
15.32% (26.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 76
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 45
BTCUSD 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 3.5K
BTCUSD 45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +291.55 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +406.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -425.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US51-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 19:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
