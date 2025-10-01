- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
24 (27.27%)
Negociações com perda:
64 (72.73%)
Melhor negociação:
291.55 USD
Pior negociação:
-104.05 USD
Lucro bruto:
1 829.19 USD (525 044 pips)
Perda bruta:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (406.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
406.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
90.20%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
74 (84.09%)
Negociações curtas:
14 (15.91%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
76.22 USD
Perda média:
-27.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-425.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-559.19 USD (11)
Crescimento mensal:
70.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
178.14 USD
Máximo:
561.80 USD (40.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.32% (26.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|76
|BTCUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|45
|BTCUSD
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|3.5K
|BTCUSD
|45K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US51-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
