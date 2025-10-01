シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / My Account
Carlos Cesar Rodrigues Lima

My Account

Carlos Cesar Rodrigues Lima
レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
Axi-US51-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
88
利益トレード:
24 (27.27%)
損失トレード:
64 (72.73%)
ベストトレード:
291.55 USD
最悪のトレード:
-104.05 USD
総利益:
1 829.19 USD (525 044 pips)
総損失:
-1 758.83 USD (476 882 pips)
最大連続の勝ち:
3 (406.88 USD)
最大連続利益:
406.88 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
90.20%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
74 (84.09%)
短いトレード:
14 (15.91%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
76.22 USD
平均損失:
-27.48 USD
最大連続の負け:
18 (-425.38 USD)
最大連続損失:
-559.19 USD (11)
月間成長:
70.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
178.14 USD
最大の:
561.80 USD (40.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
15.32% (26.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 76
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 45
BTCUSD 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 3.5K
BTCUSD 45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +291.55 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +406.88 USD
最大連続損失: -425.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US51-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 19:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 19:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 18:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
My Account
30 USD/月
0%
0
0
USD
70
USD
11
0%
88
27%
15%
1.04
0.80
USD
15%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください