- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
44 (53.65%)
Убыточных трейдов:
38 (46.34%)
Лучший трейд:
168.55 EUR
Худший трейд:
-134.52 EUR
Общая прибыль:
2 229.81 EUR (31 111 pips)
Общий убыток:
-1 298.39 EUR (15 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (196.67 EUR)
Макс. прибыль в серии:
443.85 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
63.40%
Макс. загрузка депозита:
44.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
74 (90.24%)
Коротких трейдов:
8 (9.76%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
11.36 EUR
Средняя прибыль:
50.68 EUR
Средний убыток:
-34.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-314.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-314.86 EUR (9)
Прирост в месяц:
6.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
391.00 EUR
Максимальная:
391.00 EUR (4.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.93% (389.87 EUR)
По эквити:
1.68% (163.27 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|31
|WS30
|2
|GDAXI
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|563
|EURUSD
|403
|WS30
|-104
|GDAXI
|83
|CADJPY
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|109
|WS30
|-515
|GDAXI
|2.8K
|CADJPY
|528
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +168.55 EUR
Худший трейд: -135 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +196.67 EUR
Макс. убыток в серии: -314.86 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.67 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2027
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.13 × 208
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
XMGlobal-MT5 2
|5.86 × 7
|
BCS5-Real
|7.00 × 2
|
Swissquote-Server
|10.17 × 6
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
11
100%
82
53%
63%
1.71
11.36
EUR
EUR
4%
1:200