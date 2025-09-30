СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Up 10K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 10K

SERGIO ELIES VIDAL
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
44 (53.65%)
Убыточных трейдов:
38 (46.34%)
Лучший трейд:
168.55 EUR
Худший трейд:
-134.52 EUR
Общая прибыль:
2 229.81 EUR (31 111 pips)
Общий убыток:
-1 298.39 EUR (15 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (196.67 EUR)
Макс. прибыль в серии:
443.85 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
63.40%
Макс. загрузка депозита:
44.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
74 (90.24%)
Коротких трейдов:
8 (9.76%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
11.36 EUR
Средняя прибыль:
50.68 EUR
Средний убыток:
-34.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-314.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-314.86 EUR (9)
Прирост в месяц:
6.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
391.00 EUR
Максимальная:
391.00 EUR (4.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.93% (389.87 EUR)
По эквити:
1.68% (163.27 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 46
EURUSD 31
WS30 2
GDAXI 2
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 563
EURUSD 403
WS30 -104
GDAXI 83
CADJPY 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 12K
EURUSD 109
WS30 -515
GDAXI 2.8K
CADJPY 528
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +168.55 EUR
Худший трейд: -135 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +196.67 EUR
Макс. убыток в серии: -314.86 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
VantageFXInternational-Live
0.67 × 6
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.71 × 2027
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.13 × 208
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
XMGlobal-MT5 2
5.86 × 7
BCS5-Real
7.00 × 2
Swissquote-Server
10.17 × 6
Нет отзывов
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 19:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 21:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 16:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 15:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Up 10K
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
11K
EUR
11
100%
82
53%
63%
1.71
11.36
EUR
4%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.