SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Up 10K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 10K

SERGIO ELIES VIDAL
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
47 (53.40%)
Verlusttrades:
41 (46.59%)
Bester Trade:
168.55 EUR
Schlechtester Trade:
-134.52 EUR
Bruttoprofit:
2 255.67 EUR (31 714 pips)
Bruttoverlust:
-1 392.65 EUR (17 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (196.67 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.85 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
65.99%
Max deposit load:
44.40%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
2.21
Long-Positionen:
79 (89.77%)
Short-Positionen:
9 (10.23%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
9.81 EUR
Durchschnittlicher Profit:
47.99 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-33.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-314.86 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-314.86 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
5.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
391.00 EUR
Maximaler:
391.00 EUR (4.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.93% (389.87 EUR)
Kapital:
1.68% (163.27 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 49
EURUSD 32
GDAXI 4
WS30 2
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 584
EURUSD 403
GDAXI -15
WS30 -104
CADJPY 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 13K
EURUSD 120
GDAXI 1.6K
WS30 -515
CADJPY 528
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +168.55 EUR
Schlechtester Trade: -135 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +196.67 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -314.86 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
VantageFXInternational-Live
0.67 × 6
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.71 × 2027
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.13 × 208
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
XMGlobal-MT5 2
5.86 × 7
BCS5-Real
7.00 × 2
Swissquote-Server
10.17 × 6
noch 4 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 19:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 21:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 16:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 15:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Up 10K
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
11K
EUR
12
100%
88
53%
66%
1.61
9.81
EUR
4%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.