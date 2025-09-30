- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
44 (53.65%)
亏损交易:
38 (46.34%)
最好交易:
168.55 EUR
最差交易:
-134.52 EUR
毛利:
2 229.81 EUR (31 111 pips)
毛利亏损:
-1 298.39 EUR (15 873 pips)
最大连续赢利:
6 (196.67 EUR)
最大连续盈利:
443.85 EUR (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
63.40%
最大入金加载:
44.40%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2.38
长期交易:
74 (90.24%)
短期交易:
8 (9.76%)
利润因子:
1.72
预期回报:
11.36 EUR
平均利润:
50.68 EUR
平均损失:
-34.17 EUR
最大连续失误:
9 (-314.86 EUR)
最大连续亏损:
-314.86 EUR (9)
每月增长:
6.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
391.00 EUR
最大值:
391.00 EUR (4.34%)
相对跌幅:
结余:
3.93% (389.87 EUR)
净值:
1.68% (163.27 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|31
|WS30
|2
|GDAXI
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|563
|EURUSD
|403
|WS30
|-104
|GDAXI
|83
|CADJPY
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|109
|WS30
|-515
|GDAXI
|2.8K
|CADJPY
|528
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +168.55 EUR
最差交易: -135 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +196.67 EUR
最大连续亏损: -314.86 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.67 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2027
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.13 × 208
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
XMGlobal-MT5 2
|5.86 × 7
|
BCS5-Real
|7.00 × 2
|
Swissquote-Server
|10.17 × 6
