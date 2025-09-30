- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
87
Negociações com lucro:
47 (54.02%)
Negociações com perda:
40 (45.98%)
Melhor negociação:
168.55 EUR
Pior negociação:
-134.52 EUR
Lucro bruto:
2 255.67 EUR (31 714 pips)
Perda bruta:
-1 339.56 EUR (16 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (196.67 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
443.85 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
65.99%
Depósito máximo carregado:
44.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.34
Negociações longas:
78 (89.66%)
Negociações curtas:
9 (10.34%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
10.53 EUR
Lucro médio:
47.99 EUR
Perda média:
-33.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-314.86 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-314.86 EUR (9)
Crescimento mensal:
6.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
391.00 EUR
Máximo:
391.00 EUR (4.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.93% (389.87 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.68% (163.27 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|49
|EURUSD
|32
|GDAXI
|3
|WS30
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|584
|EURUSD
|403
|GDAXI
|46
|WS30
|-104
|CADJPY
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|13K
|EURUSD
|120
|GDAXI
|2K
|WS30
|-515
|CADJPY
|528
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +168.55 EUR
Pior negociação: -135 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +196.67 EUR
Máxima perda consecutiva: -314.86 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.67 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2027
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.13 × 208
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
XMGlobal-MT5 2
|5.86 × 7
|
BCS5-Real
|7.00 × 2
|
Swissquote-Server
|10.17 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
12
100%
87
54%
66%
1.68
10.53
EUR
EUR
4%
1:200