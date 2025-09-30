SinaisSeções
SERGIO ELIES VIDAL

Up 10K

SERGIO ELIES VIDAL
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
87
Negociações com lucro:
47 (54.02%)
Negociações com perda:
40 (45.98%)
Melhor negociação:
168.55 EUR
Pior negociação:
-134.52 EUR
Lucro bruto:
2 255.67 EUR (31 714 pips)
Perda bruta:
-1 339.56 EUR (16 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (196.67 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
443.85 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
65.99%
Depósito máximo carregado:
44.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.34
Negociações longas:
78 (89.66%)
Negociações curtas:
9 (10.34%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
10.53 EUR
Lucro médio:
47.99 EUR
Perda média:
-33.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-314.86 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-314.86 EUR (9)
Crescimento mensal:
6.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
391.00 EUR
Máximo:
391.00 EUR (4.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.93% (389.87 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.68% (163.27 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 49
EURUSD 32
GDAXI 3
WS30 2
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 584
EURUSD 403
GDAXI 46
WS30 -104
CADJPY 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 13K
EURUSD 120
GDAXI 2K
WS30 -515
CADJPY 528
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +168.55 EUR
Pior negociação: -135 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +196.67 EUR
Máxima perda consecutiva: -314.86 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
VantageFXInternational-Live
0.67 × 6
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.71 × 2027
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.13 × 208
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
XMGlobal-MT5 2
5.86 × 7
BCS5-Real
7.00 × 2
Swissquote-Server
10.17 × 6
4 mais ...
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 19:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 21:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 16:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 15:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
