- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
52 (50.00%)
손실 거래:
52 (50.00%)
최고의 거래:
168.55 EUR
최악의 거래:
-134.52 EUR
총 수익:
2 416.69 EUR (35 264 pips)
총 손실:
-1 663.66 EUR (22 999 pips)
연속 최대 이익:
6 (196.67 EUR)
연속 최대 이익:
443.85 EUR (4)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
69.29%
최대 입금량:
47.46%
최근 거래:
48 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.93
롱(주식매수):
91 (87.50%)
숏(주식차입매도):
13 (12.50%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
7.24 EUR
평균 이익:
46.47 EUR
평균 손실:
-31.99 EUR
연속 최대 손실:
9 (-314.86 EUR)
연속 최대 손실:
-314.86 EUR (9)
월별 성장률:
3.13%
연간 예측:
37.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
391.00 EUR
최대한의:
391.00 EUR (4.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.93% (389.87 EUR)
자본금별:
1.68% (163.27 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|57
|EURUSD
|34
|GDAXI
|7
|WS30
|3
|XAUUSD
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|512
|EURUSD
|403
|GDAXI
|-12
|WS30
|-160
|XAUUSD
|3
|CADJPY
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|11K
|EURUSD
|53
|GDAXI
|1.2K
|WS30
|-777
|XAUUSD
|134
|CADJPY
|528
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +168.55 EUR
최악의 거래: -135 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +196.67 EUR
연속 최대 손실: -314.86 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2253
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.54 × 241
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
13
100%
104
50%
69%
1.45
7.24
EUR
EUR
4%
1:200