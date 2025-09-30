- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
47 (54.02%)
Transacciones Irrentables:
40 (45.98%)
Mejor transacción:
168.55 EUR
Peor transacción:
-134.52 EUR
Beneficio Bruto:
2 255.67 EUR (31 714 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 339.56 EUR (16 874 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (196.67 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
443.85 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
65.99%
Carga máxima del depósito:
44.40%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.34
Transacciones Largas:
78 (89.66%)
Transacciones Cortas:
9 (10.34%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
10.53 EUR
Beneficio medio:
47.99 EUR
Pérdidas medias:
-33.49 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-314.86 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-314.86 EUR (9)
Crecimiento al mes:
6.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
391.00 EUR
Máxima:
391.00 EUR (4.34%)
Reducción relativa:
De balance:
3.93% (389.87 EUR)
De fondos:
1.68% (163.27 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|49
|EURUSD
|32
|GDAXI
|3
|WS30
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|584
|EURUSD
|403
|GDAXI
|46
|WS30
|-104
|CADJPY
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|13K
|EURUSD
|120
|GDAXI
|2K
|WS30
|-515
|CADJPY
|528
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +168.55 EUR
Peor transacción: -135 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +196.67 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -314.86 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.67 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2027
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.13 × 208
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
XMGlobal-MT5 2
|5.86 × 7
|
BCS5-Real
|7.00 × 2
|
Swissquote-Server
|10.17 × 6
otros 4...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
12
100%
87
54%
66%
1.68
10.53
EUR
EUR
4%
1:200