シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Up 10K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 10K

SERGIO ELIES VIDAL
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
47 (54.02%)
損失トレード:
40 (45.98%)
ベストトレード:
168.55 EUR
最悪のトレード:
-134.52 EUR
総利益:
2 255.67 EUR (31 714 pips)
総損失:
-1 339.56 EUR (16 874 pips)
最大連続の勝ち:
6 (196.67 EUR)
最大連続利益:
443.85 EUR (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
65.99%
最大入金額:
44.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.34
長いトレード:
78 (89.66%)
短いトレード:
9 (10.34%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
10.53 EUR
平均利益:
47.99 EUR
平均損失:
-33.49 EUR
最大連続の負け:
9 (-314.86 EUR)
最大連続損失:
-314.86 EUR (9)
月間成長:
6.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
391.00 EUR
最大の:
391.00 EUR (4.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.93% (389.87 EUR)
エクイティによる:
1.68% (163.27 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 49
EURUSD 32
GDAXI 3
WS30 2
CADJPY 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 584
EURUSD 403
GDAXI 46
WS30 -104
CADJPY 116
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 13K
EURUSD 120
GDAXI 2K
WS30 -515
CADJPY 528
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +168.55 EUR
最悪のトレード: -135 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +196.67 EUR
最大連続損失: -314.86 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
VantageFXInternational-Live
0.67 × 6
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.71 × 2027
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.13 × 208
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
XMGlobal-MT5 2
5.86 × 7
BCS5-Real
7.00 × 2
Swissquote-Server
10.17 × 6
レビューなし
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 19:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 21:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 16:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 16:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 15:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください