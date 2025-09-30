- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
47 (54.02%)
損失トレード:
40 (45.98%)
ベストトレード:
168.55 EUR
最悪のトレード:
-134.52 EUR
総利益:
2 255.67 EUR (31 714 pips)
総損失:
-1 339.56 EUR (16 874 pips)
最大連続の勝ち:
6 (196.67 EUR)
最大連続利益:
443.85 EUR (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
65.99%
最大入金額:
44.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.34
長いトレード:
78 (89.66%)
短いトレード:
9 (10.34%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
10.53 EUR
平均利益:
47.99 EUR
平均損失:
-33.49 EUR
最大連続の負け:
9 (-314.86 EUR)
最大連続損失:
-314.86 EUR (9)
月間成長:
6.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
391.00 EUR
最大の:
391.00 EUR (4.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.93% (389.87 EUR)
エクイティによる:
1.68% (163.27 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|49
|EURUSD
|32
|GDAXI
|3
|WS30
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|584
|EURUSD
|403
|GDAXI
|46
|WS30
|-104
|CADJPY
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|13K
|EURUSD
|120
|GDAXI
|2K
|WS30
|-515
|CADJPY
|528
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +168.55 EUR
最悪のトレード: -135 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +196.67 EUR
最大連続損失: -314.86 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.67 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2027
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.13 × 208
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
XMGlobal-MT5 2
|5.86 × 7
|
BCS5-Real
|7.00 × 2
|
Swissquote-Server
|10.17 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
12
100%
87
54%
66%
1.68
10.53
EUR
EUR
4%
1:200