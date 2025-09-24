- Прирост
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
49 (49.49%)
Убыточных трейдов:
50 (50.51%)
Лучший трейд:
109.14 USD
Худший трейд:
-46.16 USD
Общая прибыль:
1 386.57 USD (139 667 pips)
Общий убыток:
-916.73 USD (91 261 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (159.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.92 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
23.70%
Макс. загрузка депозита:
4.70%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
99 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
28.30 USD
Средний убыток:
-18.33 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-281.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-281.42 USD (9)
Прирост в месяц:
17.59%
Годовой прогноз:
213.45%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.59 USD
Максимальная:
359.86 USD (39.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.45% (359.86 USD)
По эквити:
8.27% (58.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-VIP
|470
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-VIP
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +109.14 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +159.02 USD
Макс. убыток в серии: -281.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
