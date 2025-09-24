- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
51 (50.00%)
Negociações com perda:
51 (50.00%)
Melhor negociação:
109.14 USD
Pior negociação:
-46.16 USD
Lucro bruto:
1 411.66 USD (142 175 pips)
Perda bruta:
-922.51 USD (91 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (159.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.92 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
23.70%
Depósito máximo carregado:
4.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
102 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
4.80 USD
Lucro médio:
27.68 USD
Perda média:
-18.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-281.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-281.42 USD (9)
Crescimento mensal:
17.02%
Previsão anual:
206.53%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.59 USD
Máximo:
359.86 USD (39.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.45% (359.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.27% (58.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-VIP
|489
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-VIP
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.14 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +159.02 USD
Máxima perda consecutiva: -281.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
98%
0
0
USD
USD
989
USD
USD
14
85%
102
50%
24%
1.53
4.80
USD
USD
39%
1:500