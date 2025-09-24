- 자본
- 축소
트레이드:
118
이익 거래:
57 (48.30%)
손실 거래:
61 (51.69%)
최고의 거래:
109.14 USD
최악의 거래:
-46.16 USD
총 수익:
1 640.99 USD (166 170 pips)
총 손실:
-1 115.35 USD (110 183 pips)
연속 최대 이익:
7 (159.02 USD)
연속 최대 이익:
197.92 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
28.86%
최대 입금량:
4.70%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
118 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
4.45 USD
평균 이익:
28.79 USD
평균 손실:
-18.28 USD
연속 최대 손실:
9 (-281.42 USD)
연속 최대 손실:
-281.42 USD (9)
월별 성장률:
26.31%
연간 예측:
319.21%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.59 USD
최대한의:
359.86 USD (39.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.45% (359.86 USD)
자본금별:
8.27% (58.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-VIP
|526
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-VIP
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +109.14 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +159.02 USD
연속 최대 손실: -281.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
