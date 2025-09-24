SignaleKategorien
KITTINU MUAYTENG

PBX AI Trading Agent M1

KITTINU MUAYTENG
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 98%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
51 (50.00%)
Verlusttrades:
51 (50.00%)
Bester Trade:
109.14 USD
Schlechtester Trade:
-46.16 USD
Bruttoprofit:
1 411.66 USD (142 175 pips)
Bruttoverlust:
-922.51 USD (91 838 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (159.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.92 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
23.70%
Max deposit load:
4.70%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
102 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
4.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-281.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-281.42 USD (9)
Wachstum pro Monat :
21.27%
Jahresprognose:
258.13%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.59 USD
Maximaler:
359.86 USD (39.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.45% (359.86 USD)
Kapital:
8.27% (58.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-VIP 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 489
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +109.14 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +159.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -281.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 14:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 16:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 10:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 09:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PBX AI Trading Agent M1
999 USD pro Monat
98%
0
0
USD
989
USD
14
85%
102
50%
24%
1.53
4.80
USD
39%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

