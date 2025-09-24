- 成長
トレード:
102
利益トレード:
51 (50.00%)
損失トレード:
51 (50.00%)
ベストトレード:
109.14 USD
最悪のトレード:
-46.16 USD
総利益:
1 411.66 USD (142 175 pips)
総損失:
-922.51 USD (91 838 pips)
最大連続の勝ち:
7 (159.02 USD)
最大連続利益:
197.92 USD (5)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
23.70%
最大入金額:
4.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
102 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
4.80 USD
平均利益:
27.68 USD
平均損失:
-18.09 USD
最大連続の負け:
9 (-281.42 USD)
最大連続損失:
-281.42 USD (9)
月間成長:
17.02%
年間予想:
206.53%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.59 USD
最大の:
359.86 USD (39.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.45% (359.86 USD)
エクイティによる:
8.27% (58.99 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|102
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-VIP
|489
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-VIP
|50K
|
|
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
