- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
99
盈利交易:
49 (49.49%)
亏损交易:
50 (50.51%)
最好交易:
109.14 USD
最差交易:
-46.16 USD
毛利:
1 386.57 USD (139 667 pips)
毛利亏损:
-916.73 USD (91 261 pips)
最大连续赢利:
7 (159.02 USD)
最大连续盈利:
197.92 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
23.70%
最大入金加载:
4.70%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.31
长期交易:
99 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.51
预期回报:
4.75 USD
平均利润:
28.30 USD
平均损失:
-18.33 USD
最大连续失误:
9 (-281.42 USD)
最大连续亏损:
-281.42 USD (9)
每月增长:
17.59%
年度预测:
213.45%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
3.59 USD
最大值:
359.86 USD (39.45%)
相对跌幅:
结余:
39.45% (359.86 USD)
净值:
8.27% (58.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-VIP
|470
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-VIP
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +109.14 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +159.02 USD
最大连续亏损: -281.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
94%
0
0
USD
USD
970
USD
USD
13
84%
99
49%
24%
1.51
4.75
USD
USD
39%
1:500