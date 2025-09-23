- Прирост
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
171 (76.33%)
Убыточных трейдов:
53 (23.66%)
Лучший трейд:
830.95 USD
Худший трейд:
-1 334.29 USD
Общая прибыль:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Общий убыток:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 050.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 631.96 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
42.02%
Макс. загрузка депозита:
95.71%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
153 (68.30%)
Коротких трейдов:
71 (31.70%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
9.86 USD
Средняя прибыль:
89.45 USD
Средний убыток:
-246.92 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-888.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 255.40 USD (2)
Прирост в месяц:
23.90%
Годовой прогноз:
289.98%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
210.85 USD
Максимальная:
2 800.59 USD (61.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.00% (1 966.96 USD)
По эквити:
63.39% (690.47 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tradeview-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
