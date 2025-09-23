СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SACHIN
Sachin A M

SACHIN

Sachin A M
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 392%
Tradeview-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
171 (76.33%)
Убыточных трейдов:
53 (23.66%)
Лучший трейд:
830.95 USD
Худший трейд:
-1 334.29 USD
Общая прибыль:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Общий убыток:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 050.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 631.96 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
42.02%
Макс. загрузка депозита:
95.71%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
153 (68.30%)
Коротких трейдов:
71 (31.70%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
9.86 USD
Средняя прибыль:
89.45 USD
Средний убыток:
-246.92 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-888.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 255.40 USD (2)
Прирост в месяц:
23.90%
Годовой прогноз:
289.98%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
210.85 USD
Максимальная:
2 800.59 USD (61.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.00% (1 966.96 USD)
По эквити:
63.39% (690.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUEUR 123
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUEUR 3.1K
XAUUSD -858
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUEUR 63K
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +830.95 USD
Худший трейд: -1 334 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 050.74 USD
Макс. убыток в серии: -888.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tradeview-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OQtima-Live
2.87 × 160
Нет отзывов
2026.01.02 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 00:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SACHIN
30 USD в месяц
392%
0
0
USD
2K
USD
24
96%
224
76%
42%
1.16
9.86
USD
76%
1:200
Копировать

