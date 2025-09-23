- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
224
Transacciones Rentables:
171 (76.33%)
Transacciones Irrentables:
53 (23.66%)
Mejor transacción:
830.95 USD
Peor transacción:
-1 334.29 USD
Beneficio Bruto:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 050.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 631.96 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
42.02%
Carga máxima del depósito:
95.71%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
153 (68.30%)
Transacciones Cortas:
71 (31.70%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
9.86 USD
Beneficio medio:
89.45 USD
Pérdidas medias:
-246.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-888.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 255.40 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.90%
Pronóstico anual:
289.98%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
210.85 USD
Máxima:
2 800.59 USD (61.54%)
Reducción relativa:
De balance:
76.00% (1 966.96 USD)
De fondos:
63.39% (690.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|123
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUEUR
|3.1K
|XAUUSD
|-858
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUEUR
|63K
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +830.95 USD
Peor transacción: -1 334 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 050.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -888.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
392%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
24
96%
224
76%
42%
1.16
9.86
USD
USD
76%
1:200