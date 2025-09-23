SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SACHIN
Sachin A M

SACHIN

Sachin A M
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 392%
Tradeview-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
224
Transacciones Rentables:
171 (76.33%)
Transacciones Irrentables:
53 (23.66%)
Mejor transacción:
830.95 USD
Peor transacción:
-1 334.29 USD
Beneficio Bruto:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 050.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 631.96 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
42.02%
Carga máxima del depósito:
95.71%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
153 (68.30%)
Transacciones Cortas:
71 (31.70%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
9.86 USD
Beneficio medio:
89.45 USD
Pérdidas medias:
-246.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-888.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 255.40 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.90%
Pronóstico anual:
289.98%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
210.85 USD
Máxima:
2 800.59 USD (61.54%)
Reducción relativa:
De balance:
76.00% (1 966.96 USD)
De fondos:
63.39% (690.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUEUR 123
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUEUR 3.1K
XAUUSD -858
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUEUR 63K
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +830.95 USD
Peor transacción: -1 334 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 050.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -888.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OQtima-Live
2.87 × 160
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.02 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 00:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SACHIN
30 USD al mes
392%
0
0
USD
2K
USD
24
96%
224
76%
42%
1.16
9.86
USD
76%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.