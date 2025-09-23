- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
224
Negociações com lucro:
171 (76.33%)
Negociações com perda:
53 (23.66%)
Melhor negociação:
830.95 USD
Pior negociação:
-1 334.29 USD
Lucro bruto:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Perda bruta:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 050.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 631.96 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
42.02%
Depósito máximo carregado:
95.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
153 (68.30%)
Negociações curtas:
71 (31.70%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
9.86 USD
Lucro médio:
89.45 USD
Perda média:
-246.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-888.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 255.40 USD (2)
Crescimento mensal:
23.90%
Previsão anual:
289.98%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
210.85 USD
Máximo:
2 800.59 USD (61.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.00% (1 966.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.39% (690.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|123
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUEUR
|3.1K
|XAUUSD
|-858
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUEUR
|63K
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +830.95 USD
Pior negociação: -1 334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 050.74 USD
Máxima perda consecutiva: -888.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tradeview-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
Sem comentários
