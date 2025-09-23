SinaisSeções
Sachin A M

SACHIN

Sachin A M
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 392%
Tradeview-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
224
Negociações com lucro:
171 (76.33%)
Negociações com perda:
53 (23.66%)
Melhor negociação:
830.95 USD
Pior negociação:
-1 334.29 USD
Lucro bruto:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Perda bruta:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 050.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 631.96 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
42.02%
Depósito máximo carregado:
95.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
153 (68.30%)
Negociações curtas:
71 (31.70%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
9.86 USD
Lucro médio:
89.45 USD
Perda média:
-246.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-888.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 255.40 USD (2)
Crescimento mensal:
23.90%
Previsão anual:
289.98%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
210.85 USD
Máximo:
2 800.59 USD (61.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.00% (1 966.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.39% (690.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUEUR 123
XAUUSD 101
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUEUR 3.1K
XAUUSD -858
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUEUR 63K
XAUUSD 22K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +830.95 USD
Pior negociação: -1 334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 050.74 USD
Máxima perda consecutiva: -888.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tradeview-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OQtima-Live
2.87 × 160
Sem comentários
2026.01.02 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 00:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.