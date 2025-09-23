A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tradeview-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OQtima-Live 2.87 × 160 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou