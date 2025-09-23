- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
224
盈利交易:
171 (76.33%)
亏损交易:
53 (23.66%)
最好交易:
830.95 USD
最差交易:
-1 334.29 USD
毛利:
15 295.82 USD (216 455 pips)
毛利亏损:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
最大连续赢利:
18 (1 050.74 USD)
最大连续盈利:
1 631.96 USD (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
42.02%
最大入金加载:
95.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.79
长期交易:
153 (68.30%)
短期交易:
71 (31.70%)
利润因子:
1.17
预期回报:
9.86 USD
平均利润:
89.45 USD
平均损失:
-246.92 USD
最大连续失误:
4 (-888.64 USD)
最大连续亏损:
-2 255.40 USD (2)
每月增长:
23.90%
年度预测:
289.98%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
210.85 USD
最大值:
2 800.59 USD (61.54%)
相对跌幅:
结余:
76.00% (1 966.96 USD)
净值:
63.39% (690.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|123
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUEUR
|3.1K
|XAUUSD
|-858
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUEUR
|63K
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
