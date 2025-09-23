- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
224
Gewinntrades:
171 (76.33%)
Verlusttrades:
53 (23.66%)
Bester Trade:
830.95 USD
Schlechtester Trade:
-1 334.29 USD
Bruttoprofit:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Bruttoverlust:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 050.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 631.96 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
42.02%
Max deposit load:
95.71%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
153 (68.30%)
Short-Positionen:
71 (31.70%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
9.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
89.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-246.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-888.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 255.40 USD (2)
Wachstum pro Monat :
23.90%
Jahresprognose:
289.98%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
210.85 USD
Maximaler:
2 800.59 USD (61.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.00% (1 966.96 USD)
Kapital:
63.39% (690.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|123
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUEUR
|3.1K
|XAUUSD
|-858
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUEUR
|63K
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tradeview-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
Keine Bewertungen
