SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SACHIN
Sachin A M

SACHIN

Sachin A M
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 392%
Tradeview-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
224
Gewinntrades:
171 (76.33%)
Verlusttrades:
53 (23.66%)
Bester Trade:
830.95 USD
Schlechtester Trade:
-1 334.29 USD
Bruttoprofit:
15 295.82 USD (216 455 pips)
Bruttoverlust:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 050.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 631.96 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
42.02%
Max deposit load:
95.71%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
153 (68.30%)
Short-Positionen:
71 (31.70%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
9.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
89.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-246.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-888.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 255.40 USD (2)
Wachstum pro Monat :
23.90%
Jahresprognose:
289.98%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
210.85 USD
Maximaler:
2 800.59 USD (61.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.00% (1 966.96 USD)
Kapital:
63.39% (690.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUEUR 123
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUEUR 3.1K
XAUUSD -858
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUEUR 63K
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +830.95 USD
Schlechtester Trade: -1 334 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 050.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -888.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tradeview-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OQtima-Live
2.87 × 160
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.02 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 00:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 11:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SACHIN
30 USD pro Monat
392%
0
0
USD
2K
USD
24
96%
224
76%
42%
1.16
9.86
USD
76%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.