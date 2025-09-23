- 成長
トレード:
224
利益トレード:
171 (76.33%)
損失トレード:
53 (23.66%)
ベストトレード:
830.95 USD
最悪のトレード:
-1 334.29 USD
総利益:
15 295.82 USD (216 455 pips)
総損失:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 050.74 USD)
最大連続利益:
1 631.96 USD (11)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
42.02%
最大入金額:
95.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.79
長いトレード:
153 (68.30%)
短いトレード:
71 (31.70%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
9.86 USD
平均利益:
89.45 USD
平均損失:
-246.92 USD
最大連続の負け:
4 (-888.64 USD)
最大連続損失:
-2 255.40 USD (2)
月間成長:
23.90%
年間予想:
289.98%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
210.85 USD
最大の:
2 800.59 USD (61.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.00% (1 966.96 USD)
エクイティによる:
63.39% (690.47 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|123
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUEUR
|3.1K
|XAUUSD
|-858
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUEUR
|63K
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +830.95 USD
最悪のトレード: -1 334 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 050.74 USD
最大連続損失: -888.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tradeview-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
