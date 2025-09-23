- 자본
트레이드:
224
이익 거래:
171 (76.33%)
손실 거래:
53 (23.66%)
최고의 거래:
830.95 USD
최악의 거래:
-1 334.29 USD
총 수익:
15 295.82 USD (216 455 pips)
총 손실:
-13 086.54 USD (132 189 pips)
연속 최대 이익:
18 (1 050.74 USD)
연속 최대 이익:
1 631.96 USD (11)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
42.02%
최대 입금량:
95.71%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.79
롱(주식매수):
153 (68.30%)
숏(주식차입매도):
71 (31.70%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
9.86 USD
평균 이익:
89.45 USD
평균 손실:
-246.92 USD
연속 최대 손실:
4 (-888.64 USD)
연속 최대 손실:
-2 255.40 USD (2)
월별 성장률:
23.90%
연간 예측:
289.98%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
210.85 USD
최대한의:
2 800.59 USD (61.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.00% (1 966.96 USD)
자본금별:
63.39% (690.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|123
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUEUR
|3.1K
|XAUUSD
|-858
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUEUR
|63K
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
392%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
24
96%
224
76%
42%
1.16
9.86
USD
USD
76%
1:200