Сигналы / MetaTrader 5 / G Invest
Thiago Gomes De Sousa

G Invest

Thiago Gomes De Sousa
0 отзывов
13 недель
5 / 6.5K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -11%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
52 (45.21%)
Убыточных трейдов:
63 (54.78%)
Лучший трейд:
600.00 BRL
Худший трейд:
-620.00 BRL
Общая прибыль:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Общий убыток:
-7 703.00 BRL (203 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (852.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
876.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
2.38%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
92 (80.00%)
Коротких трейдов:
23 (20.00%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
5.98 BRL
Средняя прибыль:
161.37 BRL
Средний убыток:
-122.27 BRL
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 134.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 134.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
-41.92%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
884.00 BRL
Максимальная:
2 365.00 BRL (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.13% (2 365.00 BRL)
По эквити:
30.39% (620.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 49
WINV25 27
WDOZ25 15
WDOX25 12
WDOF26 8
WDOV25 2
WING26 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 778
WINV25 19
WDOZ25 -414
WDOX25 75
WDOF26 -311
WDOV25 -35
WING26 192
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 1.7K
WINV25 -188
WDOZ25 -47K
WDOX25 -11K
WDOF26 -36K
WDOV25 -8K
WING26 545
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +600.00 BRL
Худший трейд: -620 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +852.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 134.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.95 × 336
Нет отзывов
2025.12.02 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
G Invest
30 USD в месяц
-11%
5
6.5K
USD
2K
BRL
13
0%
115
45%
2%
1.08
5.98
BRL
75%
1:1
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.