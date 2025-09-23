- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
52 (45.21%)
Убыточных трейдов:
63 (54.78%)
Лучший трейд:
600.00 BRL
Худший трейд:
-620.00 BRL
Общая прибыль:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Общий убыток:
-7 703.00 BRL (203 844 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (852.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
876.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
2.38%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
92 (80.00%)
Коротких трейдов:
23 (20.00%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
5.98 BRL
Средняя прибыль:
161.37 BRL
Средний убыток:
-122.27 BRL
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 134.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 134.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
-41.92%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
884.00 BRL
Максимальная:
2 365.00 BRL (4.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.13% (2 365.00 BRL)
По эквити:
30.39% (620.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|49
|WINV25
|27
|WDOZ25
|15
|WDOX25
|12
|WDOF26
|8
|WDOV25
|2
|WING26
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|778
|WINV25
|19
|WDOZ25
|-414
|WDOX25
|75
|WDOF26
|-311
|WDOV25
|-35
|WING26
|192
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|1.7K
|WINV25
|-188
|WDOZ25
|-47K
|WDOX25
|-11K
|WDOF26
|-36K
|WDOV25
|-8K
|WING26
|545
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +600.00 BRL
Худший трейд: -620 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +852.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 134.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|0.95 × 336
