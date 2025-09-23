- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
52 (44.82%)
損失トレード:
64 (55.17%)
ベストトレード:
600.00 BRL
最悪のトレード:
-620.00 BRL
総利益:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
総損失:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
最大連続の勝ち:
5 (852.00 BRL)
最大連続利益:
876.00 BRL (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
2.38%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
93 (80.17%)
短いトレード:
23 (19.83%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
3.83 BRL
平均利益:
161.37 BRL
平均損失:
-124.17 BRL
最大連続の負け:
9 (-1 134.00 BRL)
最大連続損失:
-1 134.00 BRL (9)
月間成長:
-7.89%
年間予想:
-95.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
884.00 BRL
最大の:
2 365.00 BRL (4.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.13% (2 365.00 BRL)
エクイティによる:
30.39% (620.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|49
|WINV25
|27
|WDOZ25
|15
|WDOX25
|12
|WDOF26
|8
|WING26
|3
|WDOV25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|778
|WINV25
|19
|WDOZ25
|-414
|WDOX25
|75
|WDOF26
|-311
|WING26
|85
|WDOV25
|-35
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|1.7K
|WINV25
|-188
|WDOZ25
|-47K
|WDOX25
|-11K
|WDOF26
|-36K
|WING26
|240
|WDOV25
|-8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +600.00 BRL
最悪のトレード: -620 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +852.00 BRL
最大連続損失: -1 134.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ClearInvestimentos-CLEAR"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|0.94 × 342
レビューなし
