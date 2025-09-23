シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / G Invest
Thiago Gomes De Sousa

G Invest

Thiago Gomes De Sousa
レビュー0件
14週間
3 / 3.9K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -22%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
52 (44.82%)
損失トレード:
64 (55.17%)
ベストトレード:
600.00 BRL
最悪のトレード:
-620.00 BRL
総利益:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
総損失:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
最大連続の勝ち:
5 (852.00 BRL)
最大連続利益:
876.00 BRL (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
2.38%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
93 (80.17%)
短いトレード:
23 (19.83%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
3.83 BRL
平均利益:
161.37 BRL
平均損失:
-124.17 BRL
最大連続の負け:
9 (-1 134.00 BRL)
最大連続損失:
-1 134.00 BRL (9)
月間成長:
-7.89%
年間予想:
-95.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
884.00 BRL
最大の:
2 365.00 BRL (4.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.13% (2 365.00 BRL)
エクイティによる:
30.39% (620.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 49
WINV25 27
WDOZ25 15
WDOX25 12
WDOF26 8
WING26 3
WDOV25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 778
WINV25 19
WDOZ25 -414
WDOX25 75
WDOF26 -311
WING26 85
WDOV25 -35
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 1.7K
WINV25 -188
WDOZ25 -47K
WDOX25 -11K
WDOF26 -36K
WING26 240
WDOV25 -8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +600.00 BRL
最悪のトレード: -620 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +852.00 BRL
最大連続損失: -1 134.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ClearInvestimentos-CLEAR"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ClearInvestimentos-CLEAR
0.94 × 342
レビューなし
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
