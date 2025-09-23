- Wachstum
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
52 (44.82%)
Verlusttrades:
64 (55.17%)
Bester Trade:
600.00 BRL
Schlechtester Trade:
-620.00 BRL
Bruttoprofit:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Bruttoverlust:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (852.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
876.00 BRL (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
2.38%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
93 (80.17%)
Short-Positionen:
23 (19.83%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
3.83 BRL
Durchschnittlicher Profit:
161.37 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-124.17 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 134.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 134.00 BRL (9)
Wachstum pro Monat :
-7.89%
Jahresprognose:
-95.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
884.00 BRL
Maximaler:
2 365.00 BRL (4.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.13% (2 365.00 BRL)
Kapital:
30.39% (620.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|49
|WINV25
|27
|WDOZ25
|15
|WDOX25
|12
|WDOF26
|8
|WING26
|3
|WDOV25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|778
|WINV25
|19
|WDOZ25
|-414
|WDOX25
|75
|WDOF26
|-311
|WING26
|85
|WDOV25
|-35
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|1.7K
|WINV25
|-188
|WDOZ25
|-47K
|WDOX25
|-11K
|WDOF26
|-36K
|WING26
|240
|WDOV25
|-8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +600.00 BRL
Schlechtester Trade: -620 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +852.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 134.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ClearInvestimentos-CLEAR" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|0.94 × 342
