Thiago Gomes De Sousa

G Invest

Thiago Gomes De Sousa
0 Bewertungen
14 Wochen
3 / 4K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -22%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
52 (44.82%)
Verlusttrades:
64 (55.17%)
Bester Trade:
600.00 BRL
Schlechtester Trade:
-620.00 BRL
Bruttoprofit:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Bruttoverlust:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (852.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
876.00 BRL (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
2.38%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
93 (80.17%)
Short-Positionen:
23 (19.83%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
3.83 BRL
Durchschnittlicher Profit:
161.37 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-124.17 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 134.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 134.00 BRL (9)
Wachstum pro Monat :
-7.89%
Jahresprognose:
-95.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
884.00 BRL
Maximaler:
2 365.00 BRL (4.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.13% (2 365.00 BRL)
Kapital:
30.39% (620.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 49
WINV25 27
WDOZ25 15
WDOX25 12
WDOF26 8
WING26 3
WDOV25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 778
WINV25 19
WDOZ25 -414
WDOX25 75
WDOF26 -311
WING26 85
WDOV25 -35
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 1.7K
WINV25 -188
WDOZ25 -47K
WDOX25 -11K
WDOF26 -36K
WING26 240
WDOV25 -8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +600.00 BRL
Schlechtester Trade: -620 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +852.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 134.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ClearInvestimentos-CLEAR" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.94 × 342
Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
