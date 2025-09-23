- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
52 (45.21%)
亏损交易:
63 (54.78%)
最好交易:
600.00 BRL
最差交易:
-620.00 BRL
毛利:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
毛利亏损:
-7 703.00 BRL (203 844 pips)
最大连续赢利:
5 (852.00 BRL)
最大连续盈利:
876.00 BRL (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
2.38%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
92 (80.00%)
短期交易:
23 (20.00%)
利润因子:
1.09
预期回报:
5.98 BRL
平均利润:
161.37 BRL
平均损失:
-122.27 BRL
最大连续失误:
9 (-1 134.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 134.00 BRL (9)
每月增长:
-41.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
884.00 BRL
最大值:
2 365.00 BRL (4.39%)
相对跌幅:
结余:
75.13% (2 365.00 BRL)
净值:
30.39% (620.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|49
|WINV25
|27
|WDOZ25
|15
|WDOX25
|12
|WDOF26
|8
|WDOV25
|2
|WING26
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|778
|WINV25
|19
|WDOZ25
|-414
|WDOX25
|75
|WDOF26
|-311
|WDOV25
|-35
|WING26
|192
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|1.7K
|WINV25
|-188
|WDOZ25
|-47K
|WDOX25
|-11K
|WDOF26
|-36K
|WDOV25
|-8K
|WING26
|545
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
