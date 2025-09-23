信号部分
信号 / MetaTrader 5 / G Invest
Thiago Gomes De Sousa

G Invest

Thiago Gomes De Sousa
0条评论
13
4 / 5.6K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -11%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
115
盈利交易:
52 (45.21%)
亏损交易:
63 (54.78%)
最好交易:
600.00 BRL
最差交易:
-620.00 BRL
毛利:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
毛利亏损:
-7 703.00 BRL (203 844 pips)
最大连续赢利:
5 (852.00 BRL)
最大连续盈利:
876.00 BRL (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
2.38%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
92 (80.00%)
短期交易:
23 (20.00%)
利润因子:
1.09
预期回报:
5.98 BRL
平均利润:
161.37 BRL
平均损失:
-122.27 BRL
最大连续失误:
9 (-1 134.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 134.00 BRL (9)
每月增长:
-41.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
884.00 BRL
最大值:
2 365.00 BRL (4.39%)
相对跌幅:
结余:
75.13% (2 365.00 BRL)
净值:
30.39% (620.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 49
WINV25 27
WDOZ25 15
WDOX25 12
WDOF26 8
WDOV25 2
WING26 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 778
WINV25 19
WDOZ25 -414
WDOX25 75
WDOF26 -311
WDOV25 -35
WING26 192
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 1.7K
WINV25 -188
WDOZ25 -47K
WDOX25 -11K
WDOF26 -36K
WDOV25 -8K
WING26 545
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +600.00 BRL
最差交易: -620 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +852.00 BRL
最大连续亏损: -1 134.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ClearInvestimentos-CLEAR 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ClearInvestimentos-CLEAR
0.95 × 336
没有评论
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
