- 자본
- 축소
트레이드:
120
이익 거래:
53 (44.16%)
손실 거래:
67 (55.83%)
최고의 거래:
600.00 BRL
최악의 거래:
-620.00 BRL
총 수익:
8 775.00 BRL (105 529 pips)
총 손실:
-8 363.00 BRL (204 669 pips)
연속 최대 이익:
5 (852.00 BRL)
연속 최대 이익:
876.00 BRL (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
2.38%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
97 (80.83%)
숏(주식차입매도):
23 (19.17%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
3.43 BRL
평균 이익:
165.57 BRL
평균 손실:
-124.82 BRL
연속 최대 손실:
9 (-1 134.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 134.00 BRL (9)
월별 성장률:
-15.41%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
884.00 BRL
최대한의:
2 365.00 BRL (4.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.13% (2 365.00 BRL)
자본금별:
30.39% (620.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|49
|WINV25
|27
|WDOZ25
|15
|WDOX25
|12
|WDOF26
|8
|WING26
|7
|WDOV25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|778
|WINV25
|19
|WDOZ25
|-414
|WDOX25
|75
|WDOF26
|-311
|WING26
|71
|WDOV25
|-35
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|1.7K
|WINV25
|-188
|WDOZ25
|-47K
|WDOX25
|-11K
|WDOF26
|-36K
|WING26
|200
|WDOV25
|-8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +600.00 BRL
최악의 거래: -620 BRL
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +852.00 BRL
연속 최대 손실: -1 134.00 BRL
