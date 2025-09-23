시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / G Invest
Thiago Gomes De Sousa

G Invest

Thiago Gomes De Sousa
0 리뷰
15
2 / 4.8K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -25%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
120
이익 거래:
53 (44.16%)
손실 거래:
67 (55.83%)
최고의 거래:
600.00 BRL
최악의 거래:
-620.00 BRL
총 수익:
8 775.00 BRL (105 529 pips)
총 손실:
-8 363.00 BRL (204 669 pips)
연속 최대 이익:
5 (852.00 BRL)
연속 최대 이익:
876.00 BRL (2)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
2.38%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
97 (80.83%)
숏(주식차입매도):
23 (19.17%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
3.43 BRL
평균 이익:
165.57 BRL
평균 손실:
-124.82 BRL
연속 최대 손실:
9 (-1 134.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 134.00 BRL (9)
월별 성장률:
-15.41%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
884.00 BRL
최대한의:
2 365.00 BRL (4.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.13% (2 365.00 BRL)
자본금별:
30.39% (620.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 49
WINV25 27
WDOZ25 15
WDOX25 12
WDOF26 8
WING26 7
WDOV25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 778
WINV25 19
WDOZ25 -414
WDOX25 75
WDOF26 -311
WING26 71
WDOV25 -35
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 1.7K
WINV25 -188
WDOZ25 -47K
WDOX25 -11K
WDOF26 -36K
WING26 200
WDOV25 -8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +600.00 BRL
최악의 거래: -620 BRL
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +852.00 BRL
연속 최대 손실: -1 134.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ClearInvestimentos-CLEAR"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ClearInvestimentos-CLEAR
1.01 × 358
리뷰 없음
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
G Invest
월별 30 USD
-25%
2
4.8K
USD
2.3K
BRL
15
0%
120
44%
2%
1.04
3.43
BRL
75%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.