SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / G Invest
Thiago Gomes De Sousa

G Invest

Thiago Gomes De Sousa
0 comentarios
14 semanas
4 / 5K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -22%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
52 (44.82%)
Transacciones Irrentables:
64 (55.17%)
Mejor transacción:
600.00 BRL
Peor transacción:
-620.00 BRL
Beneficio Bruto:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (852.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
876.00 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
2.38%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
93 (80.17%)
Transacciones Cortas:
23 (19.83%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
3.83 BRL
Beneficio medio:
161.37 BRL
Pérdidas medias:
-124.17 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 134.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 134.00 BRL (9)
Crecimiento al mes:
-7.89%
Pronóstico anual:
-95.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
884.00 BRL
Máxima:
2 365.00 BRL (4.39%)
Reducción relativa:
De balance:
75.13% (2 365.00 BRL)
De fondos:
30.39% (620.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 49
WINV25 27
WDOZ25 15
WDOX25 12
WDOF26 8
WING26 3
WDOV25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 778
WINV25 19
WDOZ25 -414
WDOX25 75
WDOF26 -311
WING26 85
WDOV25 -35
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 1.7K
WINV25 -188
WDOZ25 -47K
WDOX25 -11K
WDOF26 -36K
WING26 240
WDOV25 -8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +600.00 BRL
Peor transacción: -620 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +852.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 134.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.94 × 342
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
G Invest
30 USD al mes
-22%
4
5K
USD
1.8K
BRL
14
0%
116
44%
2%
1.05
3.83
BRL
75%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.