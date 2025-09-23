- Incremento
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
52 (44.82%)
Transacciones Irrentables:
64 (55.17%)
Mejor transacción:
600.00 BRL
Peor transacción:
-620.00 BRL
Beneficio Bruto:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (852.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
876.00 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
2.38%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
93 (80.17%)
Transacciones Cortas:
23 (19.83%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
3.83 BRL
Beneficio medio:
161.37 BRL
Pérdidas medias:
-124.17 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 134.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 134.00 BRL (9)
Crecimiento al mes:
-7.89%
Pronóstico anual:
-95.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
884.00 BRL
Máxima:
2 365.00 BRL (4.39%)
Reducción relativa:
De balance:
75.13% (2 365.00 BRL)
De fondos:
30.39% (620.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|49
|WINV25
|27
|WDOZ25
|15
|WDOX25
|12
|WDOF26
|8
|WING26
|3
|WDOV25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|778
|WINV25
|19
|WDOZ25
|-414
|WDOX25
|75
|WDOF26
|-311
|WING26
|85
|WDOV25
|-35
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|1.7K
|WINV25
|-188
|WDOZ25
|-47K
|WDOX25
|-11K
|WDOF26
|-36K
|WING26
|240
|WDOV25
|-8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +600.00 BRL
Peor transacción: -620 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +852.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 134.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|0.94 × 342
No hay comentarios
