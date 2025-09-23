SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / G Invest
Thiago Gomes De Sousa

G Invest

Thiago Gomes De Sousa
0 comentários
14 semanas
4 / 5K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
52 (44.82%)
Negociações com perda:
64 (55.17%)
Melhor negociação:
600.00 BRL
Pior negociação:
-620.00 BRL
Lucro bruto:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Perda bruta:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (852.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
876.00 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
2.38%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
93 (80.17%)
Negociações curtas:
23 (19.83%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
3.83 BRL
Lucro médio:
161.37 BRL
Perda média:
-124.17 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 134.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 134.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
-7.89%
Previsão anual:
-95.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
884.00 BRL
Máximo:
2 365.00 BRL (4.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.13% (2 365.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
30.39% (620.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 49
WINV25 27
WDOZ25 15
WDOX25 12
WDOF26 8
WING26 3
WDOV25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 778
WINV25 19
WDOZ25 -414
WDOX25 75
WDOF26 -311
WING26 85
WDOV25 -35
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 1.7K
WINV25 -188
WDOZ25 -47K
WDOX25 -11K
WDOF26 -36K
WING26 240
WDOV25 -8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +600.00 BRL
Pior negociação: -620 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +852.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 134.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ClearInvestimentos-CLEAR
0.94 × 342
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 12:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
G Invest
30 USD por mês
-22%
4
5K
USD
1.8K
BRL
14
0%
116
44%
2%
1.05
3.83
BRL
75%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.