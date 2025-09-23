- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
52 (44.82%)
Negociações com perda:
64 (55.17%)
Melhor negociação:
600.00 BRL
Pior negociação:
-620.00 BRL
Lucro bruto:
8 391.00 BRL (105 049 pips)
Perda bruta:
-7 947.00 BRL (204 149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (852.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
876.00 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
2.38%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
93 (80.17%)
Negociações curtas:
23 (19.83%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
3.83 BRL
Lucro médio:
161.37 BRL
Perda média:
-124.17 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 134.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 134.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
-7.89%
Previsão anual:
-95.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
884.00 BRL
Máximo:
2 365.00 BRL (4.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.13% (2 365.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
30.39% (620.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|49
|WINV25
|27
|WDOZ25
|15
|WDOX25
|12
|WDOF26
|8
|WING26
|3
|WDOV25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|778
|WINV25
|19
|WDOZ25
|-414
|WDOX25
|75
|WDOF26
|-311
|WING26
|85
|WDOV25
|-35
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|1.7K
|WINV25
|-188
|WDOZ25
|-47K
|WDOX25
|-11K
|WDOF26
|-36K
|WING26
|240
|WDOV25
|-8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ClearInvestimentos-CLEAR" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ClearInvestimentos-CLEAR
|0.94 × 342
