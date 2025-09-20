СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSDFFF3
Wei Xin Fu

XAUUSDFFF3

Wei Xin Fu
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
172 (68.52%)
Убыточных трейдов:
79 (31.47%)
Лучший трейд:
782.97 USD
Худший трейд:
-686.79 USD
Общая прибыль:
25 149.75 USD (5 872 006 pips)
Общий убыток:
-15 866.46 USD (1 324 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4 702.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 702.39 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
24.72%
Макс. загрузка депозита:
24.53%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
164 (65.34%)
Коротких трейдов:
87 (34.66%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
36.99 USD
Средняя прибыль:
146.22 USD
Средний убыток:
-200.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-849.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 106.98 USD (4)
Прирост в месяц:
-44.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 209.55 USD (17.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.48% (3 209.55 USD)
По эквити:
17.32% (704.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 9.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 935K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +782.97 USD
Худший трейд: -687 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 702.39 USD
Макс. убыток в серии: -849.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.08 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 03:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 03:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.13 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 08:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 09:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
