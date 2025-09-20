- Прирост
Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
172 (68.52%)
Убыточных трейдов:
79 (31.47%)
Лучший трейд:
782.97 USD
Худший трейд:
-686.79 USD
Общая прибыль:
25 149.75 USD (5 872 006 pips)
Общий убыток:
-15 866.46 USD (1 324 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4 702.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 702.39 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
24.72%
Макс. загрузка депозита:
24.53%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
164 (65.34%)
Коротких трейдов:
87 (34.66%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
36.99 USD
Средняя прибыль:
146.22 USD
Средний убыток:
-200.84 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-849.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 106.98 USD (4)
Прирост в месяц:
-44.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 209.55 USD (17.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.48% (3 209.55 USD)
По эквити:
17.32% (704.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|9.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|935K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +782.97 USD
Худший трейд: -687 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 702.39 USD
Макс. убыток в серии: -849.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
