- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
260
利益トレード:
179 (68.84%)
損失トレード:
81 (31.15%)
ベストトレード:
782.97 USD
最悪のトレード:
-686.79 USD
総利益:
25 603.71 USD (5 923 676 pips)
総損失:
-16 289.06 USD (1 374 969 pips)
最大連続の勝ち:
19 (4 702.39 USD)
最大連続利益:
4 702.39 USD (19)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
24.72%
最大入金額:
24.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.90
長いトレード:
172 (66.15%)
短いトレード:
88 (33.85%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
35.83 USD
平均利益:
143.04 USD
平均損失:
-201.10 USD
最大連続の負け:
5 (-849.55 USD)
最大連続損失:
-1 106.98 USD (4)
月間成長:
-44.22%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 209.55 USD (17.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.48% (3 209.55 USD)
エクイティによる:
17.32% (704.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|258
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|9.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|936K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +782.97 USD
最悪のトレード: -687 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4 702.39 USD
最大連続損失: -849.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
