Wei Xin Fu

XAUUSDFFF3

Wei Xin Fu
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -17%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
260
Transacciones Rentables:
179 (68.84%)
Transacciones Irrentables:
81 (31.15%)
Mejor transacción:
782.97 USD
Peor transacción:
-686.79 USD
Beneficio Bruto:
25 603.71 USD (5 923 676 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 289.06 USD (1 374 969 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (4 702.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 702.39 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
24.72%
Carga máxima del depósito:
24.53%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.90
Transacciones Largas:
172 (66.15%)
Transacciones Cortas:
88 (33.85%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
35.83 USD
Beneficio medio:
143.04 USD
Pérdidas medias:
-201.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-849.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 106.98 USD (4)
Crecimiento al mes:
-44.22%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 209.55 USD (17.72%)
Reducción relativa:
De balance:
52.48% (3 209.55 USD)
De fondos:
17.32% (704.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 258
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 9.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 936K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +782.97 USD
Peor transacción: -687 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4 702.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -849.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.08 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 03:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 03:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.13 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 08:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
