- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
268
이익 거래:
183 (68.28%)
손실 거래:
85 (31.72%)
최고의 거래:
782.97 USD
최악의 거래:
-686.79 USD
총 수익:
26 550.94 USD (6 030 019 pips)
총 손실:
-17 568.62 USD (1 481 597 pips)
연속 최대 이익:
19 (4 702.39 USD)
연속 최대 이익:
4 702.39 USD (19)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
28.49%
최대 입금량:
24.53%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.27
롱(주식매수):
178 (66.42%)
숏(주식차입매도):
90 (33.58%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
33.52 USD
평균 이익:
145.09 USD
평균 손실:
-206.69 USD
연속 최대 손실:
5 (-849.55 USD)
연속 최대 손실:
-1 278.38 USD (3)
월별 성장률:
-37.00%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 962.84 USD (21.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.79% (3 962.84 USD)
자본금별:
26.14% (801.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|9.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|936K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +782.97 USD
최악의 거래: -687 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 702.39 USD
연속 최대 손실: -849.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
