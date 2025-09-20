- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
252
盈利交易:
172 (68.25%)
亏损交易:
80 (31.75%)
最好交易:
782.97 USD
最差交易:
-686.79 USD
毛利:
25 149.75 USD (5 872 006 pips)
毛利亏损:
-16 100.54 USD (1 343 549 pips)
最大连续赢利:
19 (4 702.39 USD)
最大连续盈利:
4 702.39 USD (19)
夏普比率:
0.24
交易活动:
24.72%
最大入金加载:
24.53%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.82
长期交易:
164 (65.08%)
短期交易:
88 (34.92%)
利润因子:
1.56
预期回报:
35.91 USD
平均利润:
146.22 USD
平均损失:
-201.26 USD
最大连续失误:
5 (-849.55 USD)
最大连续亏损:
-1 106.98 USD (4)
每月增长:
-50.14%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 209.55 USD (17.72%)
相对跌幅:
结余:
52.48% (3 209.55 USD)
净值:
17.32% (704.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|250
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|9.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|916K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
