Wei Xin Fu

XAUUSDFFF3

Wei Xin Fu
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
261
Gewinntrades:
180 (68.96%)
Verlusttrades:
81 (31.03%)
Bester Trade:
782.97 USD
Schlechtester Trade:
-686.79 USD
Bruttoprofit:
25 720.74 USD (5 943 182 pips)
Bruttoverlust:
-16 289.06 USD (1 374 969 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (4 702.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 702.39 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
24.72%
Max deposit load:
24.53%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
2.94
Long-Positionen:
173 (66.28%)
Short-Positionen:
88 (33.72%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
36.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
142.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-201.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-849.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 106.98 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-42.25%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 209.55 USD (17.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.48% (3 209.55 USD)
Kapital:
17.32% (704.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 9.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 956K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +782.97 USD
Schlechtester Trade: -687 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 702.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -849.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.08 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 03:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 03:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.13 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 08:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
