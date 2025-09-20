- Crescimento
Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
260
Negociações com lucro:
179 (68.84%)
Negociações com perda:
81 (31.15%)
Melhor negociação:
782.97 USD
Pior negociação:
-686.79 USD
Lucro bruto:
25 603.71 USD (5 923 676 pips)
Perda bruta:
-16 289.06 USD (1 374 969 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (4 702.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 702.39 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
24.72%
Depósito máximo carregado:
24.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
172 (66.15%)
Negociações curtas:
88 (33.85%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
35.83 USD
Lucro médio:
143.04 USD
Perda média:
-201.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-849.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 106.98 USD (4)
Crescimento mensal:
-44.22%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 209.55 USD (17.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.48% (3 209.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.32% (704.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|258
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|9.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|936K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +782.97 USD
Pior negociação: -687 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 702.39 USD
Máxima perda consecutiva: -849.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
