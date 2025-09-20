SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XAUUSDFFF3
Wei Xin Fu

XAUUSDFFF3

Wei Xin Fu
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 -17%
Exness-MT5Real5
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
260
Negociações com lucro:
179 (68.84%)
Negociações com perda:
81 (31.15%)
Melhor negociação:
782.97 USD
Pior negociação:
-686.79 USD
Lucro bruto:
25 603.71 USD (5 923 676 pips)
Perda bruta:
-16 289.06 USD (1 374 969 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (4 702.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 702.39 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
24.72%
Depósito máximo carregado:
24.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
172 (66.15%)
Negociações curtas:
88 (33.85%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
35.83 USD
Lucro médio:
143.04 USD
Perda média:
-201.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-849.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 106.98 USD (4)
Crescimento mensal:
-44.22%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 209.55 USD (17.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.48% (3 209.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.32% (704.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 258
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 9.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 936K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +782.97 USD
Pior negociação: -687 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 702.39 USD
Máxima perda consecutiva: -849.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.08 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 03:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 03:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.13 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 08:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAUUSDFFF3
999 USD por mês
-17%
0
0
USD
3.3K
USD
17
0%
260
68%
25%
1.57
35.83
USD
52%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.