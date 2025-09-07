- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
64 (51.61%)
Убыточных трейдов:
60 (48.39%)
Лучший трейд:
24.55 USD
Худший трейд:
-37.17 USD
Общая прибыль:
506.81 USD (977 293 pips)
Общий убыток:
-453.64 USD (36 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (55.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.31 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.23%
Макс. загрузка депозита:
19.15%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
74 (59.68%)
Коротких трейдов:
50 (40.32%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
7.92 USD
Средний убыток:
-7.56 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-72.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.58 USD (8)
Прирост в месяц:
2.07%
Годовой прогноз:
25.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.62 USD
Максимальная:
79.50 USD (66.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.87% (33.86 USD)
По эквити:
13.25% (14.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPY+
|24
|CHFJPY+
|20
|USDCAD+
|16
|EURUSD+
|14
|EURJPY+
|12
|GBPCAD+
|8
|USDCHF+
|6
|EURCAD+
|4
|CADJPY+
|3
|GBPUSD+
|2
|GBPNZD+
|2
|CADCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPY+
|-142
|CHFJPY+
|74
|USDCAD+
|-33
|EURUSD+
|0
|EURJPY+
|-41
|GBPCAD+
|88
|USDCHF+
|0
|EURCAD+
|43
|CADJPY+
|20
|GBPUSD+
|-4
|GBPNZD+
|20
|CADCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPY+
|-6.2K
|CHFJPY+
|6.5K
|USDCAD+
|-1.9K
|EURUSD+
|11
|EURJPY+
|-4.9K
|GBPCAD+
|12K
|USDCHF+
|1.5K
|EURCAD+
|4.3K
|CADJPY+
|3.2K
|GBPUSD+
|-98
|GBPNZD+
|3.6K
|CADCHF+
|387
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.55 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +55.31 USD
Макс. убыток в серии: -72.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
33
0%
124
51%
95%
1.11
0.43
USD
USD
34%
1:500