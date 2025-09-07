- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
64 (51.61%)
亏损交易:
60 (48.39%)
最好交易:
24.55 USD
最差交易:
-37.17 USD
毛利:
506.81 USD (977 293 pips)
毛利亏损:
-453.64 USD (36 280 pips)
最大连续赢利:
7 (55.31 USD)
最大连续盈利:
55.31 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.23%
最大入金加载:
19.15%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.67
长期交易:
74 (59.68%)
短期交易:
50 (40.32%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
7.92 USD
平均损失:
-7.56 USD
最大连续失误:
8 (-72.58 USD)
最大连续亏损:
-72.58 USD (8)
每月增长:
2.07%
年度预测:
25.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
60.62 USD
最大值:
79.50 USD (66.89%)
相对跌幅:
结余:
33.87% (33.86 USD)
净值:
13.25% (14.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDJPY+
|24
|CHFJPY+
|20
|USDCAD+
|16
|EURUSD+
|14
|EURJPY+
|12
|GBPCAD+
|8
|USDCHF+
|6
|EURCAD+
|4
|CADJPY+
|3
|GBPUSD+
|2
|GBPNZD+
|2
|CADCHF+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDJPY+
|-142
|CHFJPY+
|74
|USDCAD+
|-33
|EURUSD+
|0
|EURJPY+
|-41
|GBPCAD+
|88
|USDCHF+
|0
|EURCAD+
|43
|CADJPY+
|20
|GBPUSD+
|-4
|GBPNZD+
|20
|CADCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDJPY+
|-6.2K
|CHFJPY+
|6.5K
|USDCAD+
|-1.9K
|EURUSD+
|11
|EURJPY+
|-4.9K
|GBPCAD+
|12K
|USDCHF+
|1.5K
|EURCAD+
|4.3K
|CADJPY+
|3.2K
|GBPUSD+
|-98
|GBPNZD+
|3.6K
|CADCHF+
|387
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.55 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +55.31 USD
最大连续亏损: -72.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
33
0%
124
51%
95%
1.11
0.43
USD
USD
34%
1:500