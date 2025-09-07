SeñalesSecciones
Khanh Lam Ho

LONGDRAGON

Khanh Lam Ho
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 16%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
64 (51.61%)
Transacciones Irrentables:
60 (48.39%)
Mejor transacción:
24.55 USD
Peor transacción:
-37.17 USD
Beneficio Bruto:
506.81 USD (977 293 pips)
Pérdidas Brutas:
-453.64 USD (36 280 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (55.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.31 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
95.23%
Carga máxima del depósito:
19.15%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
74 (59.68%)
Transacciones Cortas:
50 (40.32%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
7.92 USD
Pérdidas medias:
-7.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-72.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.58 USD (8)
Crecimiento al mes:
2.07%
Pronóstico anual:
25.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
60.62 USD
Máxima:
79.50 USD (66.89%)
Reducción relativa:
De balance:
33.87% (33.86 USD)
De fondos:
13.25% (14.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDJPY+ 24
CHFJPY+ 20
USDCAD+ 16
EURUSD+ 14
EURJPY+ 12
GBPCAD+ 8
USDCHF+ 6
EURCAD+ 4
CADJPY+ 3
GBPUSD+ 2
GBPNZD+ 2
CADCHF+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDJPY+ -142
CHFJPY+ 74
USDCAD+ -33
EURUSD+ 0
EURJPY+ -41
GBPCAD+ 88
USDCHF+ 0
EURCAD+ 43
CADJPY+ 20
GBPUSD+ -4
GBPNZD+ 20
CADCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDJPY+ -6.2K
CHFJPY+ 6.5K
USDCAD+ -1.9K
EURUSD+ 11
EURJPY+ -4.9K
GBPCAD+ 12K
USDCHF+ 1.5K
EURCAD+ 4.3K
CADJPY+ 3.2K
GBPUSD+ -98
GBPNZD+ 3.6K
CADCHF+ 387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.55 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +55.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 23:07
No swaps are charged
2025.11.06 23:07
No swaps are charged
2025.11.06 14:37
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 02:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LONGDRAGON
30 USD al mes
16%
0
0
USD
553
USD
33
0%
124
51%
95%
1.11
0.43
USD
34%
1:500
